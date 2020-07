Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca planuieste constructia unui cablu de internet de aproape 5.000 de kilometri, care va traversa Atlanticul si care va lega New York de Bude (Marea Britanie) si de Bilbao (Spania). Proiectul primeste numele faimoasei cercetatoare si programatoare Grace Hopper.Citeste continuarea pe…

- Doi din trei oameni de afaceri cred ca economia Europei iși va reveni rapid in urma recesiunii cauzate de pandemie. Domeniile care se refac cel mai repede Doua treimi (66%) dintre liderii afacerilor la nivel mondial sunt increzatori ca piata europeana va inregistra o revenire relativ rapida in urma…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra.Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite,…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- 5,3 milioane de persoane din intreaga lume au fost infectate cu noul coronavirus și 342.000 au fost ucise de Covid-19, potrivit Universitații americane de Medicina Johns Hopkins. Statele Unite inregistreaza, in continuare, atat cel mai mare numar de infectari, peste 1,6 milioane, cat și de decese –…

- Numarul cazurilor de coronavirus din lume a depașit luni dimineața 4,8 milioane, iar cel al deceselor 316.000, cu peste 1,8 milioane infectate cu Sars-Cov-2 declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Worldometers. Cele mai noi informații despre pandemie: 07:16Aproape 35.000 de teste pentru Covid-19…

- Rusia continua sa șocheze prin evoluția in pandemia de coronavirus, depașind zi dupa zi recorduri negative. Dupa ce timp de mai bine de trei luni nu aparea in niciun top privind numarul de cazuri inregistrate, in doar cateva zile a depașit toate țarile greu incercate din Europa, Italia, Spania, Marea…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…