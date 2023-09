Pe strada Transilvania se amenajează o nouă pistă de biciclete. Se va folosi o parte din zona rutieră Locuitorii unei noi strazi din Timișoara vor avea parte de carosabil redus pentru circulația rutiera, acesta fiind preluat pentru amenajarea unei piste noi de biciclete. Pe strada Transilvania vor fi doua benzi pentru mijloacele de deplasare pe doua roți. Proiectul e deja inceput, iar noua pista nu e una izolata, face parte dintr-un mare proiect, ... The post Pe strada Transilvania se amenajeaza o noua pista de biciclete. Se va folosi o parte din zona rutiera appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

