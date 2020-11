Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Anticorupție, in parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe deruleaza, in perioada octombrie 2020 – iunie 2021, proiectul „Ora de Integritate”, ce are ca obiectiv dezvoltarea valorilor morale și adoptarea unui comportament in acord cu acestea. Intrucat,…

- Incepand de luni, 19 octombrie, strada Puskas Tivadar va fi complet inchisa circulatiei rutiere timp de trei saptamani pe portiunea dintre strada Daliei si strada Malik Jozsef, din cauza lucrarilor de reabilitare a drumului. Ii informam astfel pe locuitori ca pana pe 9 noiembrie nu vor avea acces cu…

- Avand in vedere ca anul acesta a expirat perioada de 5 ani de valabilitate a abonamentelor de parcare rezidentiala din multe locatii din Sfantu Gheorghe, Primaria le reaminteste beneficiarilor ca valabilitatea locurilor de parcare se poate prelungi pentru inca 5 ani. In acest sens, trebuie depusa o…

- In organizarea Centrului de Cultura Arcuș și a Institutului Cultural Maghiar – Sf. Gheorghe, in Sala de Concerte a Centrului (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6) va avea loc astazi, de la ora 18.00, un concert cameral de excepție sustinut de Cvartetul „TIBERIUS” din Tg. Mureș avandu-i …

- Ziua internaționala a persoanelor varstnice, eveniment celebrat in data de 1 octombrie, a fost marcata și in acest an, la Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe. „In fiecare an, ziua de 1 octombrie este una deosebita in Complexul Zathureczky Berta. Aceasta este ziua dedicata beneficiarilor…

- Joi și vineri, 24 și 25 septembrie, vor avea loc lucrari de asfaltare pe strada Vasile Goldiș din municipiul Sfantu Gheorghe. Joi va fi asfaltat tronsonul dintre strada Andrei Șaguna și strada Stadionului, iar vineri tronsonul dintre sensul giratoriu din fața Institutului de proiectare și strada Andrei…

- Sapte unitati de invatamant din judetul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul rosu, urmand sa deruleze cursuri exclusiv online, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic „Mikes Kelemen”…

- Lotul echipei Sepsi OSK s-a imbogatit cu inca un jucator, in persoana lui Adnan Aganovic. Mijlocașul croat, in varsta de 32 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul din Sfantu Gheorghe, cu opțiune de prelungire. „Adnan Aganovic a evoluat ultima data pentru AEL Limassol (Cipru), dupa ce,…