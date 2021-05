Pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti va avea loc „Maratonul vaccinării”! Imunizarea se va face non-stop, timp de trei zile, fara programare, doar cu buletinul N. Dumitrescu Pentru prahovenii care vor sa se vaccineze, autoritațile le vin in sprijin anunțand ca acțiuni de administrare a vaccinului anti Covid-19, de tip maraton, așa cum au fost organizate in Capitala dar și alte orașe mari din țara, vor avea loc și la Ploiești. Astfel, la sfarșitul acestei saptamani, Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești va gazdui un alt tip de maraton decat cel sportiv – cel al vaccinarii! Startul imunizarii se va da vineri la ora 14.00, iar acțiunea va continua non-stop pana duminica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

