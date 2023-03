Pe soția lui Mărmureanu, expertul în cutremure, o chema Richter! Cum s-au cunoscut. Atenție, nu este banc! Poate suna ca un banc, dar nu este! Pe soția lui Gheorghe Marmureanu, expertul in cutremure pe care il știe toata lumea, o chema Aristiția Richter. Care era probabilitatea ca un expert in cutremure sa faca pereche cu o femeie pe nume Richter? Extrem de mica. Dar iata ca exista! Fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului s-a insurat, in 1964 cu Aristiția Richter. „Numele de domnisoara al sotiei mele era Richter, dar nu mi-am dat seama la inceput. Aristita Richter. Am facut legatura abia dupa ce am devenit directorul Institutului”, spunea profesorul Gheorghe Marmureanu acum cațiva ani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de chimie „Academician Cristofor Simionescu”, organizat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, recunoscut la nivel national de Ministerul Educației Incepand cu anul 2023, una dintre cele mai importante competiții organizate pentru elevi de catre Universitatea Tehnica „Gheorghe…

- Miercuri, 1 martie 2023, Facultatea de Litere a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a organizat ediția anuala a seriei de activitați dedicate culturii anglofone și limbii engleze, reunite sub titlul Celebrating Anglophone Cultures (Ziua Culturilor Anglofone). Ȋn cadrul primei activitǎti, intitulata…

- Comandatul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, colonel Constantin Florea, ocupa din 1 martie poziția de prim-adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența și a devenit, astfel, al doilea om din IGSU. Ordinul de chemare la București pentru ocuparea noii funcții…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a murit, astazi, la varsta de 106 ani. Pe pagina sa de Facebook a aparut o postare cu mesajul: ”Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusetea insasi”, semnata Aziul. Mihai Sora, eseist si filosof, s-a nascut la 7 noiembrie 1916, in comuna Ianova,…

- Desi mai este un an pana la momentul alegerilor, publicarea draftului Legii Invatamantului Superior a deschis discutiile despre cursa pentru functia de rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) din 2024. Se pare ca pentru prima data de la alegerile din 2016, va exista o competitie…

- O tanara romanca și-a cautat cu disperare mama naturala timp de 14 ani, iar in toamna anului 2022 a reușit, in sfarșit, sa o cunoasca pe femeia care a adus-o pe lume. Iata povestea emoționanta a Alinei Pașu. Tanara in varsta de 31 de ani marturisește ca intalnirea mult așteptata nu a fost atat de emoționanta…

- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiuˮ din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldovaˮ Iași, in parteneriat cu Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iași – Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza, in perioada 31 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023, la Palatul Culturii, expoziția…

- Trei studente de la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, specializarea Relatii Publice si Publicitate, din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, impreuna cu Asociatia „Semper Dignus" au dat startul unei campanii de strangere de fonduri, care se va desfasura in perioada…