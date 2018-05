Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Topoloveni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacante, de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul A.D.P. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca, in cel mai scurt timp, vor fi adoptate legile parteneriatului public-privat si a achizitiilor publice. "In cel mai scurt timp, prima va fi Legea parteneriatului public-privat si apoi Legea achizitiilor, care, dupa cum stiti, se afla in transparenta.…

- Politistii din Alba Iuia l-au identificat pe un barbat din municipiu, ca persoana banuita de comiterea furtului unei biciclete. Bicicleta a fost recuperata si restituita persoanei pagubite. La data de 3 mai a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins in sedinta de joi proiectele de hotarare privind transmiterea catre companiile municipale Parking Bucuresti SA, Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA si Managementul Traficului SA a patrimoniului pentru serviciile publice pe care le vor…

- Creatorul de moda britanic Kim Jones, cunoscut pentru colectiile sale masculine la casa Louis Vuitton, va fi noul director de creatie la Dior Homme, in locul belgianului Van Assche, a anuntat luni casa de moda franceza citata de EFE. Jones, absolvent al prestigioasei scoli Central Saint…

- Incidentul ar fi avut loc in China: "Cine ma viziteaza va avea parte de relatii intime gratuite”, a scris fata pe retelele sociale. Dupa ce a postat mesajul, a fost nevoita sa fuga din camera de hotel. O multime de barbati a inceput sa ii bata in usa, conform ifeng.com. Miss Ye, in varsta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.