- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita, in plenul Parlamentului European, invalidarea juridica a veto-ului Austriei, compensarea financiara a blocajului si sanctionarea unui eventual nou refuz privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ”Romanii nu mai pot astepta dupa mofturile politicienilor…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Comisia Europeana a anunțat, duminica, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen, astfel ca vor fi demarate procedurile in cel mai scurt timp. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…

- Asiguratorii din Romania nu mai emit documentul Carte Verde cu valabilitate in Rusia și Belarus, iar asigurarile Carte Verde emise in aceste state nu mai sunt valabile in Romania, de la 1 iunie, potrivit Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). Incepand cu 1 iunie 2023, asiguratorii…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe scrie joi pe pagina sa de Facebook ca incearca sa treaca prin Parlamentul European un amendament care prevede acordarea de compensații financiare de la statele care au blocat intrarea Romaniei in spațiul Schengen.„Cei care țin romanii in afara Schengen trebuie sa plateasca!…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, cel care alaturi de cancelarul Austriei s-a opus aderarii Romaniei la Schengen, vine miercuri la București. Vizita la Bucuresti este o premiera pentru ministrul de Interne Gerhard Karner, care miercuri se va intalni cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan atrage atenția liderilor din UE cu privire la consecințele faptului ca Romania nu e inca primita in spațiul Schengen, cu toate ca țara noastra a indeplinit toate cerințele. „Luxemburg este statul cel mai eurooptimist din UE, iar Romania este, acum, dupa decizia nedreapta…