Pe raza Ocolului Silvic Sinaia – ample ­lucrări de construcţie pentru corectarea torenţilor F.T. Potrivit unei informari a reprezentanților Ocolului Silvic Sinaia, „In prezent se efectueaza lucrari la un prim tronson din cadrul unui proiect de corectare a torenților, acesta fiind proiectat sa aiba trei traverse și un baraj cu inalțimea de patru metri, urmand ca, la finalizare, sa preia și sa disipeze viiturile in bazinul Valea Rea”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. „Lucrarile de corectare a torenților- mai precizeaza aceeași sursa – sunt construite de silvicultorii Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva in zonele montane, pentru a proteja comunitațile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, doua Contracte de Finanțare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in vederea implementarii a doua proiecte deosebit de importante pentru locuitorii Timișoarei și ai județului Timiș. Primul proiect avut in vedere, „Extindere rețele…

- Aquatim a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, doua Contracte de Finanțare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in vederea implementarii a doua proiecte deosebit de importante pentru locuitorii Timișoarei și ai județului Timiș. Primul proiect avut in vedere, „Extindere rețele…

- Timișoara și mai multe localitați din Timiș vor beneficia de extinderea rețelelor de apa și canal. Aquatim a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, doua Contracte de Finanțare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in vederea implementarii a doua proiecte deosebit de importante…

- Directorul general al Regiei Naționale a Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, a dispus joi, 11 iulie, intensificarea masurilor de monitorizare a populației de urs in fondurile cinegetice gestionate de catre Romsilva, in special in zonele turistice cu risc privind interacțiunea…

- „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” - Incepere execuție lucrari aferente proiectului „Inființare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Beidaud, Județul Tulcea” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, in cadrul proiectului PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta…

- F.T. Prestigioasa expoziție „Game Fair” -care a avut loc in Franta, in localitatea Lamotte-Beuvron, din regiunea Orealans- a impresionat vizitatorii standului Romaniei, printre acestia numarandu-se oficilitati din tara gazda si Romania. Astfel, potrivit unei informari a Regiei Nationale a Padurilor…

- Ziua Europeana a Parcurilor a fost marcata in acest an printr-o serie de evenimente organizate in perioada 22 – 24 mai, in judetul Valcea, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si Administratia Parcului National Cozia. Printre participanti s-au numarat…

- F.T. La Ocolul Silvic Doftana s-a desfasurat concursul fasonatorilor mecanici, editia 2024, in conformitate cu „Programul de formare profesionala a personalului din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva”. In acest context, potrivit unei informari a O.S. Doftana, «inainte de inceperea concursului…