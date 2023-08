Stiri pe aceeasi tema

- Noii ministri ai Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Simona Bucura-Oprescu si, respectiv, Natalia Intotero, au depus, miercuri, juramantul de investitura in functie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Festivitatea a fost una scurta…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, va prelua interimatul la Ministerul Familiei, dupa demisia Gabrielei Firea. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ia act de demisia Gabrielei Firea și constata incetarea din funcția de membru al Guvernului. Șeful statului…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, ii solicita premierului Marcel Ciolacu sa desfiinteze Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, dupa demisia Gabrielei Firea."Acum, ca a plecat Gabriela Firea, este momentul ca premierul Marcel Ciolacu sa desfiinteze si ministerul inutil creat…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a transmis, vineri, Administratiei Prezidentiale propunerea de desemnare a ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, ca ministru interimar al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit comunicatului,…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, a transmis ca demisia lui Marius Budai de Ministerul Muncii trebuie sa fie urmata de cea a Gabrielei Firea, care detine portofoliul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse. “Dupa demisia lui Marius Budai trebuie sa urmeze Gabriela Firea. Fiecare zi de…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a participat la intalnirea de lucru a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența, prezidata și condusa de premierul Marcel Ciolacu.„Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse este la zi cu toate angajamentele…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- In țara noastra de 1 iunie se sarbatorește ziua copilului, dar, din pacate, autoritațile de la noi care responsabile cu destinele copiilor au ignorat total aceasta zi aniversara. Ziua Copilului a fost menționata pentru prima data inca din 1925 in cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunastarea…