- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Europa este renumita pentru automobilele de inalta calitate produse aici. De fapt, multe marci și nenumarați producatori de mașini celebri iși au originile in țari precum Germania, Regatul Unit, Franța, Republica Ceha, Spania, Italia și Țarile de Jos. Articolul Topul celor mai populare mașini europene…

- In luna septembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.6% fața de septembrie 2021, atingandu-se un nivel de 787.870 unitați. Pe primele noua luni din 2022: – au fost inmatriculate 6.784.318 unitați, o scadere cu -9.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- Valul masiv de emigrari care a luat cu asalt populația țarii noastre de la aderarea la Uniunea Europeana a dus la translocarea a mai bine de 4 milioane de romani in ultimii 15 ani. Chiar daca cea mai mare comunitate de romani este in Italia, concetațenii noștri pot fi gasiți in comunitați semnificative…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a vorbit despre rolul fundamental pe care Biserica Ortodoxa Romana il are in afara granitelor tarii: „Cum stati cu Biserica? Inteleg faptul ca Biserica are un rol fundamental in diaspora", a intrebat Bogdan Chirieac. „Biserica este…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- In luna august, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.4% fața de august 2021, atingandu-se un nivel de 650.305 unitați. Pe primele opt luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 5.996.638 unitați, o scadere cu -111.9% fața de perioada similara din 2021. – au…