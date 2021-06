Pe prim-ministrul Florin Cîțu nu îl îngrijorează încetinirea accelerată din ultima lună a campaniei de vaccinare Premierul Florin Cițu nu este ingrijorat pentru scaderea ratei de vaccinare, pentru ca numarul tot mai mic de cazuri, dar și de pacienți internați la ATI reprezinta o consecința a faptului ca romanii s-au vaccinat. „Nu ma ingrijoreaza. Ati vazut in iarna, cand m-a ingrijorat ceva, am cerut imediat mai multe paturi la ATI. Sunt […] The post Pe prim-ministrul Florin Cițu nu il ingrijoreaza incetinirea accelerata din ultima luna a campaniei de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a prezintat, miercuri, in fața plenului reunit al Parlamentului, detaliile Planului National de Redresare și Reziliența (PNRR). Planul prevede o alocare maximala de 29,2 miliarde euro din fonduri europene (granturi nerambursabile și imprumuturi) pentru proiecte guvernamentale.…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”,…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Premierul Florin Cițu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, precum și de secretarii de stat, in ultimele patru luni. Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in acest moment nu exista un grup de lucru privind verificarea raportarilor…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara ca indidentul de la Spitalul “Victor Babeș” in urma caruia trei pacienți au murit dupa ce au ramas fara oxigen a fost un accident. Cițu a adaugat ca autoritațile nu poate garanta ca ceva similar nu se va mai intampla. Principalele declarații ale premierului: …

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Politia s-a retras in ultima perioada și nu a mai fost vizibila in actiuni pentru respectarea masurilor de stopare a pandemiei, dar este momentul sa revina. “Cred ca s-a retras in ultima perioada si nu a mai fost vizibila. E momentul sa revina pentru ca inca nu am…

- Premierul Florin Cițu și coordonatorul DSU Raed Arafat au participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) pentru a discuta situația de fapt din Romania in ce privește creșterea numarului de infectari cu coronavirus. Dupa ședința Cițu a declarat ca…