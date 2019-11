Stiri pe aceeasi tema

- SPERANTE… In perioada 1-3 noiembrie, luptatorii de la C.S “Viitorul” Vaslui vor participa la Cupa Romaniei de lupte libere, lupte feminine si lupte greco-romane pentru cadeti – juniori 2 (15-17 ani), competitie ce se va desfasura la Pitesti. Clubul vasluian va face deplasarea cu 5 sportivi. Clubul Sportiv…

- Luptatorii constanteni se pregatesc pentru o noua competitie importanta la care vizeaza, ca de obicei, cucerirea mai multor medalii. Este vorba despre Cupa Romaniei la lupte - cadeti, eveniment care va avea loc la Pitesti, in perioada 1-3 noiembrie. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta…

- Orasul Lefkosa din Cipru a gazduit, in perioada 22-24 octombrie, cea de-a XIX-a editie a Jocurilor Internationale „Dr. Kucuc” la tenis de masa, competitie la care au participat si patru sportive din Constanta: Bianca Mei-Rosu, Andreea Teglas, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Camelia…

- In perioada 4-6 octombrie, la Covasna, au avut loc intrecerile Campionatului National de lupte Under 23, competitie la care Constanta a fost bine reprezentata. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a participat la Nationale cu doi luptatori. In intrecerea feminina, Alexandra Condrut a urcat pe…

- Capitala luptelor se muta, pentru cateva zile, la Covasna, acolo unde, in perioada 4-6 octombrie, vor avea loc intrecerile Campionatului National de lupte Under 23. Ca de fiecare data, Constanta va avea reprezentanti in competitie. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” va participa la acest eveniment…

- Echipele nationale de tenis de masa - juniori ale Romaniei se afla, in aceste zile, la Varazdin, acolo unde are loc Openul Croatiei destinat juniorilor. Din lotul feminin, fac parte si cinci sportive din Constanta, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”: Elena Zaharia, Bianca Mei-Rosu, Andreea…

- Timp de trei zile, orasul Targoviste a gazduit intrecerile Campionatului National de lupte greco-romane, lupte feminine si lupte libere pentru juniori. La aceasta competitie, Constanta a avut mai multi reprezentanti veniti de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Clubul Sportiv Farul, dar si…

- Liceul cu Program Sportiv ldquo;Nicolae Rotaru", cu sediul in Constanta, strada Ion Corvin nr. 2, organizeaza concurs, conform H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, pentru ocuparea posturilor contractual vacante de: Infortician un post Sofer categoria B si D ndash; un postConcursul se va desfasura…