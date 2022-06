Pe plajele grecești, explozie de vedete în bikini românești /GALERIE FOTO Pe plajele grecești, vedete și bikini romanești. Sezonul estival s-a așezat iar sexoasele celebritați s-au prezentat, conform tradiției, pe plajele Greciei. Țara aflata la cea mai mica distanța de casa cu locuri estivale de vis. Au forme ispititoare și trebuie sa le aminteasca de calitațile lor constant celor ce le urmaresc postarile in mediul online. In plin sezon estival, multe din frumoasele țarii s-au prins intr-o competiție acerba pe canalele lor de socializare, pozandu-se in costume de baie la plaja, in ipostaze care mai de care mai provocatoare, iar plajele și apele Greciei sunt cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

