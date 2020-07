Pe plaje colindă taximetrişti care invită turiştii să se pozeze cu maimuţa de la aparat - Pe o plaja a starnit agitatie un domn care tragea dupa el o faptura humanoida neagra; toti turistii s-au repezit sa se fotografieze cu ea, crezand ca e gorila, dar s-a dovedit ulterior ca era soacra domnului, unsa cu namol, pe care ginerele o tragea spre dusuri, sa se clateasca! - Si in aceasta vara, de cel mai mare succes se bucura nu fotografii care umbla dupa ei cu animale exotice, ci cei care se pricep sa lucreze in Photoshop; de obicei, ei striga "Fac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

