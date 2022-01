Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante simple pe perioada vacantei parlamentare, in luna ianuarie. Legea merge la promulgare.

- Un cioban a ajuns la spital cu mai multe rani si o fractura, dupa ce a fost atacat de un urs, la o stana. Seful Serviciului Judetean de Ambulanta Harghita, dr. Peter Szilard a declarat pentru AGERPRES ca starea barbatului de 63 ani este stabila, el fiind transportat la Unitatea de Primiri…

- Guvernul a abilitat Ministerul Educatiei sa emita ordinul privind acordarea de luni a unei vacante de 14 zile in tot sistemul scolar, inclusiv pentru afterschool-uri, dar cu exceptia creselor, care vor ramane deschise, a declarat, vineri, seful DSU, Raed Arafat. ‘S-a abilitat Ministerul Educatiei sa…

- Virgil Ianțu a revenit recent pe plaiuri mioritice, dupa ce a petrecut o vacanța la New York, in compania nepotului sau. Prezentatorul de televiziune a venit azi in emisiunea lui Catalin Maruța, La Maruța, unde a povestit cum s-a simțit in America. Virgil Ianțu, despre vacanța in New York Virgil Ianțu…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, restricțiile care vor fi impuse incepand de luni, respectiv doar vaccinații vor mai putea circula noaptea, certificatul verde va fi obligatoriu pentru majoritatea activitaților, iar masca redevine obligatorie peste tot, inclusiv pe strada. Toții…

- Elevii vor intra in vacanța pentru doua saptamani, a anunțat, azi, președintele Klaus Iohannis. Astfel, toate școlile și gradinițele se vor inchide incepand de luni, 25 octombrie. ”Pana va convingeți sa va vaccinați este nevoie de restricții. Școlile sunt puternic afectate și prin elevii care sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu responsabilii in gestionarea pandemiei si a afirmat ca se pregatesc restrictii pentru limitarea raspandirii virusului. In aceasta seara președintele Iohannis a anunțat ca de luni toți elevii vor intra in vacanța…

Pentru sezonul de iarna 2021 și sezonul de vara 2022, Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, recomanda cateva oportunitați de calatorie spre destinații din Europa și Orientul Mijlociu cu...