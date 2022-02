Pe piaţa muncii, ce se mai caută ■ agentii economici au disponibile 569 de locuri de munca ■ cea mai mare cautare o are personalul cu studii medii si necalificatii ■ pentru licentiati sint doar zece posturi disponibile ■ In cea de-a doua jumatatea a lui Faurar piata muncii din judet nu a suferit modificari importante, iar cererea de personal este cam […] Articolul Pe piata muncii, ce se mai cauta apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

