Stiri pe aceeasi tema

- Prin noile reglementari, se introduce o noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esentiale, pentru care pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi din statele din Europa aflate in grupul de tari de comparatie, in loc de cel mai mic pret, cum este in prezent, se arata…

- Agenția UE pentru droguri (OEDT) a publicat la LISABONA Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa. Pe baza datelor din 29 de țari (= 27 de state din Uniunea Europeana, Turcia și Norvegia), raportul ofera noi perspective…

- O masura buna ar fi scaderea impozitului de la 10% la 1% coroborata cu reținerea la sursa ar ajuta piața de capital, a declarat Horia Gusta, președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF). „Aceste doua masuri, în opinia noastra, vor aduce foarte mulți bani care au luat calea…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Volumul tranzacțiilor de inchiriere pe piața birourilor din București s-a ridicat in primul trimestru al anului 2021 la 48.000 de metri patrați, in scadere cu 9% fața de perioada similara a anului precedent, cand pandemia Covid-19 era inca la debut in Europa, releva…

- Investitorii au alocat anul trecut 83,4 miliarde de euro pentru achizitia de active cu componenta rezidentiala in Europa, ceea ce indica un apetit foarte ridicat, „insa lipsa produselor este principala bariera pentru acest tip de investitii”, se arata intr-un studiu realizat de JLL.

- ​Aplicația de transport de persoane Bolt intra pe piața de închirieri de mașini, printr-un nou serviciu, lansat momentan doar în țara de origine, Estonia, dar pe care vrea sa-l extinda în Europa. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- “In ultimele sase luni, 14 proiecte s-au inregistrat pentru certificarea WELL Health-Safety Rating. In acelasi timp, 77 de proiecte noi au obtinut certificari BREEAM sau LEED in 2020. Astfel, numarul de proiecte certificate din perspectiva sanatatii, sigurantei si sustenabilitatii a trecut de 230 in…