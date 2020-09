Atelier național de poezie „Serile la Brădiceni”

În acest an, cea de-a XXIV–a ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Brădiceni” se va desfășura în perioada 6-8 septembrie, online. Atelierul național de poezie a fost propus și inițiat de managerul CJCPCT Gorj, Ion Cepoi, în 1997. Manifestarea a crescut de la an la an și a reușit… [citeste mai departe]