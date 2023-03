Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere numarul de accidente de munca inregistrat in acest domeniu de activitate in anii precedenti, precum și gravitatea acestora, Inspecția Muncii considera ca se impune continuarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului in care se respecta prevederile legale in domeniul securitații…

- In perioada 23 – 29.01.2023, ITM Calarasi a efectuat controale in vederea combaterii muncii nedeclarate si pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 21 de controale din care 19 au fost…

- Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, va desfașura Campania de control privind verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in unitatile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat pe parcursul anului 2022 un numar de 1.937 controale, din care 1.376 au avut ca obiect verificarea respectarii legislatiei in domeniul relatiilor de munca, iar 561 in cel al securitatii si sanatatii in munca. In urma…

- Inspecția Muncii a declanșat Campania naționala de control in industria miniera: Ce vor verifica inspectorii Inspecția Muncii a declanșat Campania naționala de control in industria miniera: Ce vor verifica inspectorii Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, desfașoara Campania de…