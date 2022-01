Pe Pămînt a fost găsit praf mai vechi decît Sistemul solar Cercetatorii au anunțat ca praful astral antic este cel mai vechi material studiat vreodata intr-un laborator. Praful astral antic, extras dintr-un meteorit, conține particule care sint cu aproximativ 3 miliarde de ani mai vechi decit Sistemul solar. Particulele microscopice au ramas intacte, deoarece ele aparțineau stelelor imbatrinite cu miliarde de ani in urma. Compoziția neobișnuita a parti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

