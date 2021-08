Pe oameni nu-i mai pacaliti cu trucuri din astea.

Stiri pe aceeasi tema

- Am observat cu cata ipocrizie rostește edilul Ioan Turc suma de 80 de milioane de euro fonduri europene obținute de administrația PSD in ultimii ani. Domnule primar, nu ai niciun merit pentru investițiile in derulare. Ba mai mult, ați criticat in toți anii, din toți plamanii, tot ce s-a facut in acest…

- Doi oameni au murit, șapte sunt in stare critica, iar alți 31 au suferit rani dupa ce doua trenuri s-au lovit frontal, in Cehia, in apropiere de orașul Domazlice, miercuri dimineața, scrie digi24.ro.

- Milioane de persoane au fost supuse duminica unui test de depistare a COVID-19 in mai multe mari orase din China pentru a se incerca limitarea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus fara precedent in ultimele luni, relateaza AFP. China a raportat duminica 75 de noi contaminari…

- Un profesor din Bistrița il critica dur intr-o scrisoare deschisa pe primarul municipiului, Ioan Turc, pentru deciziile greșite pe care le-a luat de la preluarea mandatului. Profesorul Florin Bojor, unul dintre bistrițenii care in toamna anului trecut l-au votat pe Ioan Turc, il someaza pe pe edil sa…

- Liberalii timișeni s-au dat astazi in spectacol la ceea ce ar fi trebuit sa fie o ședința liniștita de alegeri interne pentru filiala PNL Timișoara, iar liderul rivalilor de la PSD nu a ratat ocazia de a-i „ințepa”. „Ma gandeam fac o postare ironica despre halul in care a organizat PNL Conferința Municipala…

- – Domnule doctor, acest interviu va fi publicat mai intai in AMPRESS, agenție de presa cu prestigiu, inființata și condusa de poetul Lucian Avramescu in 1991, prima agenție cu capital privat inființata dupa 89, apoi se va regasi intr-o carte la care lucrez, ”Oameni pe care ii știm, dar nu-i cunoaștem”…

- Deputatul Daniel Suciu a facut un sondaj printre bistrițeni referitor autogara din Bistrița. Ideea a venit in urma unui „anunț neinspirat”. „Domnule primar Ioan Turc, Ca urmare a anunțului neinspirat de a muta autogara pe centura orașului , asumat de catre dumneavoastra, și in lipsa unei consultari…

- Cuvinte dure la adresa administrației locale, din partea deputatului Daniel Suciu. Acesta i-a lansat o provocare lui Ioan Turc. „Asta e imaginea Bistriței in lume – un primar care nu se mai vede de iarba!” La sediul PSD BN a avut loc azi o conferința de presa susținuta de deputații bistrițeni social…