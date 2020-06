Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul turc a calificat vineri drept ''inacceptabil'' si un ''scandal istoric'' inchiderea de catre Twitter a 7.340 de conturi din Turcia asociate, potrivit retelei de socializare, cu ''retele de raspandire'' a postulatelor presedintelui turc Recep…

- Reteaua de socializare Snapchat, foarte populara in randul tinerilor, l-a acuzat miercuri pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de incitare la ”violenta rasiala” si a anuntat ca nu va mai promova mesajele acestuia pe pagina Discover, relateaza Agerpres.Mesajeleacestuia vor ramane…

- Donald Trump, care a denuntat in mai multe randuri o crima "tragica", i-a atacat joi pe "spargatori". "Jafurile vor fi primite imediat cu gloante", a amenintat el manifestantii intr-un tweet, marcat de Twitter ca o "apologie a violentei". "Scopul lui este sa polarizeze, sa destabilizeze Guvernul local…

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…

- Președintele SUA a amenințat miercuri, 27 mai, dupa ce Twitter a semnalat ca doua postari ale sale ar conține informații neverificate, ca „va reglementa” sau „va inchide” rețelele de socializare.

- Pentru prima data, Twitter a numit postarile lui Donald Trump „potențial inșelatoare” – o decizie care i-a provocat președintelui american o ditamai criza de nervi. Twitter a adaugat mentiunea “verificati faptele” la doua mesaje ale lui Trump, care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a consolidat in ultimele zile masurile in vederea opririi noului coronavirus, care se raspandeste rapid in Turcia, insa refuzul sau de a impune o izolare generala cu scopul de a nu paraliza economia este tot mai criticat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernul…

- Partidul AKP al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a propus un proiect de lege privind eliberarea temporara din inchisoare a circa 45.000 de detinuti, ca masura de evitare a raspandirii coronavirusului in penitenciare, transmite dpa, potrivit Agerpres.O reforma separata, inaintata de…