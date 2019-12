Stiri pe aceeasi tema

- Un reverend de la o biserica catolica din sud-vestul statului Louisiana, SUA, a venit cu o ideea inedita și anume peste 400 de litri de apa sfințita sa fie disperați dintr-un avion peste un intreg orașel, informeaza BBC.Reverendul Matthew Barzare de la biserica Sfanta Ana din comunitatea rurala…

- Ferrari a organizat in aceasta saptamana un eveniment privat la Roma pentru clienții sai in cadrul caruia a prezentat un nou model. Amplasamentul evenimentului nu a fost ales intamplator, intrucat noul model a primit numele Ferrari Roma și ia forma unui coupe. Ferrari Roma are o lungime de 4.656 mm,…

- Un fost angajat al companiei Boeing a facut o dezvaluire alarmanta! Barbatul sustine ca pasagerii avioanelor 787 Dreamliner pot ramane fara oxigen in cazul unei drepresurizari bruste! Potrivit lui,...

- In luna martie 2018, Volkswagen a dezvaluit oficial noul Touareg. Cea de-a treia generație a celui mai mare SUV european Volkswagen a vazut lumina zilei in premiera mondiala in China. Noul Touareg s-a lansat impreuna cu doua motoare diesel V6 de 3.0 litri care produc 231, respectiv 286 CP. In plus,…

- Ministrul francez de Interne Christophe Castaner a anuntat ca un ”al 60-lea atentat” a fost dejucat din 2013, inainte de atacul cu cutitul la Prefectura Politiei Parisului, la 3 octombrie, si a precizat ca a fost vorba despre un plan de deturnare a unui avion, relateaza AFP. ”Nu au fost…

- Compania aeriana olandeza KLM a anuntat ca va finanta un nou proiect aeronautic care ar putea schimba industria aviatica, realizand deja primele machete, pe care le-a si prezentat cu ocazia aniversarii a 100 de ani de existenta..

- Emiliano Sala a semnat contractul cu echipa din Tara Galilor pe 19 ianuarie si a plecat inapoi in Franta pentru a-si lua ramas bun de la fostii colegi si pentru a mai rezolva cateva lucruri. Pe 21 ianuarie a decis sa revina la Cardiff cu un avion privat de mici dimensiuni, insa acesta s-a prabusit…