Pe moarte din cauza unei conserve

Este vorba despre un barbat de 68 de ani care s-a internat pentru tot ceea ce inseamna tablou clinic tipic pentru botulism. Asta dupa ce a mancat o conserva de peste preparata in casa. Atunci cand este mentinut in conditii de anerobioza, fara oxigen, poate trasmite aceasta infectie, a declarat dr. Carmen Dorobat, managerul spitalului. Pericolul botulismului este si mai mare in aceasta perioada, pentru ca foarte multi oameni care tin post mananca pe (...)