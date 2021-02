Stiri pe aceeasi tema

- Reporterii Acces Direct au reușit sa obțina ultimele imagini cu Angela Balint in viața! Familia femeii decedate este inca in stare de șoc in legatura cu moartea sa și susține ca pe camerele de supraveghere aceasta ar fi avut o apariție ciudata, in fața blocului, mai exact ca parea ca merge sprijinindu-se…

- La 40 de ani, Augustin Viziru este un barbat cu adevarat implinit! Celebrul actor, care a și caștigat cel mai nou sezon la emisiunii „Ferma”, de la Pro TV, are o cariera demna de invidiat, dar și cu o familie minunata. Anul trecut, in vara, iubita actorului a adus pe lume o fetița, pe nume […] The post…

- Mihai Bobonete știe prea bine cum sa se rasfețe singur, prin magazinele de lux din oraș. Comediantul și-a rezervato zi doar pentru el, iar imaginile surprise de Paparazzi SpyNews.ro demonstreaza ca și barbații cu renume iși pot fac emici capricii. Iata cum!

- Doliu in lumea muzicii de club din Romania. Celebrul DJ Pascal a fost gasit fara viața in camera unui hotel din Pitești. Acesta nu a mai raspuns la telefon, lucru care i-a alertat pe angajații hotelului. Citește și: S-A AFLAT: CINE e barbatul din cauza caruia Ilie Nastase și-a BATUT SOȚIA…

- Dupa ce le-a dezvaluit fanilor cum arata in adolescența, la inceputurile carierei, acum Connect-R și-a mai bucurat fanii de pe rețelele de socializare și cu alte imagini de senzație, de aceasta data cu sora și parinții lui. Iata ce asemanare izbitoare exista intre celebrul cantareț și membrii familiei…

- Un pui de elefant care a fost lovit de o motocicleta in timp ce traversa un drum din Thailanda a fost salvat de la moarte de un angajat al serviciilor de urgente medicale, aflat in afara programului de serviciu. Imagini cu momentul emotionant a facut inconjurul lumii.

- Warren Edward Buffett este una dintre cele mai bogate persoane din lume, cu o strategie de investiții care a revoluționat felul in care se fac banii. Celebrul magnat a urmat urmatoarele 10 reguli de aur

- Este doliu uriaș in lumea muzicii, dupa ce toboșarul trupei Roxette, formație cunoscuta in toata lumea, a murit! Pelle Alsing s-a stins din viața la 60 de ani, lasand in urma multa durere in sufletele fanilor și ale apropiaților sai.