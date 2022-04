Pe măsură ce populaţia globului creşte exploziv, ONU avertizează că se preconizează o criză a nisipului Un raport publicat marti de ONU cere actiuni urgente pentru a evita o "criza a nisipului", inclusiv interzicerea extragerii acestuia de pe plaje, in conditiile in care cererea a explodat la 50 de miliarde de tone pe an, pe fondul cresterii populatiei si al urbanizarii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

