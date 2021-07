Pe măsură ce pandemia dispare, apare… criza Cand vine vorba de economia influențata de COVID-19 este posibil ca cele mai grave simptome sa nu apara pana cand virusul nu intra in remisie. In toata Europa pandemia și blocajele sale au accelerat tendințe precum automatizarea și inegalitatea economica, dupa cum arata jurnaliștii de la Politico intr-o analiza din care vom spicui principalele idei. Astfel, acordarea de salarii de urgenta, interdicțiile de evacuare, amanarile imprumuturilor – aceste masuri temporare au stagnat o parte din „sangerarea“ cauzata de cel mai mare șoc global de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Dar aceste masuri… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

