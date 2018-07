Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea de salvare a copiilor blocați in peștera s-ar fi putut incheia tragic. Dezvaluirea a fost facuta acum de scafandrii, care au spus ca pompele care scoteau apa din peștera au cedat chiar dupa ce ultimul copil a fost scos in siguranța, relateaza The Guardian. Coșmarul copiilor blocați in peștera…

- Un videoclip din timpul operațiunii de salvare a fost lansat de autoritațile thailandeze și preluat de internauți. In imagini se vede cum un copil din cei 12 prinși in peștera inundata este scos pe o targa, cu fața acoperita complet de o masca speciala. Salvatorii trag targa acoperita prin tunelurile…

- Cei patru copii si antrenorul lor, care au ramas blocati in pestera Tham Luan din Thailanda, vor fi scosi la suprafata simultan, a anuntat seful echipei de salvare, anuntand demararea celei de a treia faze a operatiunii de salvare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Echipele de interventie din Thailanda au reluat operatiunea din pestera inundata. Pe parcursul urmatoarelor ore, salvatorii spera sa-i scoata la suprafata pe ultimii oameni ramasi blocati acolo. E vorba de patru copii si antrenorul lor.

- Dupa ce ieri salvatorii au reusit sa scoata la suprafata patru dintre cei 12 copii si antrenorul lor blocati intr-o pestera din Thailanda, echipele de interventie au demarat astazi o noua etapa a operatiunii, relateaza The Guardian.

- Dupa ce ieri salvatorii au reusit sa scoata la suprafata patru dintre cei 12 copii si antrenorul lor blocati in pestera din Thailanda, scafandrii au declarat ca se pregatesc curand sa intre iarasi in pestera, relateaza The Guardian.