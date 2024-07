Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin reprezentatii Consulatului General al Romaniei la Manchester si ai Ambasadei Romaniei la Londra, continua sa acorde atentie prioritara cazului din Leeds in care sunt implicati si cetateni romani minori, a anunțat instituția. Se mentine dialogul cu familia, cu…

- Ministrul britanic de interne Yvette Cooper a cerut aplicarea „fortei depline a legii” asupra celor care se fac vinovați pentru incidentele violente de joi, 18 iulie, de pe strazile din Leeds, dupa ce autoritațile de protecția copilului au venit sa ia copiii unei familii de romani, dupa ce unul dintre…

- Intr-un comunicat transmis presei, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei de la Londra și Consulatul General al Romaniei din Manchester nu au fost notificate despre cetațeni romani care sa fi fost arestați dupa incidentele de pe 18 iulie, din Leeds.

- Mai multe videoclipuri recente postate pe platformele X (fostul Twitter) și TikTok surprind un incident violent in Leeds, Marea Britanie, in care o mașina de poliție a fost rasturnata de un grup de romani furioși. Locals in Harehills, Leeds smash and flip and police car. Multiculturalism doesn’t work.…

- Plaja din statiunea Venus judetul Constanta si cea de la Mangalia sunt invadate zilele acestea de alge aduse de curentii marini la tarm. Cu toate ca sunt colectate frecvent, acestea reprezinta un diconfort atat pentru turisti, cat si pentru constanteni. Autoritatile sustin ca prezenta algelor la mal…

- Accesul pe plaja in Novorosiisk, port rus la Marea Neagra, a fost restrictionat miercuri dimineata, potrivit primarului acestui oras, dupa ce fortele de aparare ruse au raportat ca au respins un atac cu drone, informeaza Reuters.

- Nisipul și pietrele ofera un habitat important pentru multe viețuitoare. Probabil mulți oameni au luat cate o piatra drept suvenir sau poate chiar au luat saci de pietricele pentru gradina.Dar, in unele state, cum e Marea Britanie, este ilegal sa scoți orice materiale de pe plaja.

- Un tata al carui copil nascut in Marea Britanie este amenințat cu expulzarea din țara face un apel catre Ministerul de Interne sa fie mai flexibil in ceea ce privește regulile de acordare a vizelor.