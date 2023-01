Pe mâna poliției și la mila judecătorilor: Spărgeau mașini, smulgeau bunuri de la oamenii de pe stradă, ”atacau” easy-box-urile! Doi bistrițeni au ajuns in arestul poliției și așteapta decizia judecatorilor. Aceștia sunt acuzați de furt calificat, dupa ce au spart autoturisme, au smuls bunuri de la oamenii de pe strada, au ”atacat” easy-box-urile, etc. Polițiștii bistrițeni au reușit sa identifice doi infractori care terorizau orașul. Aceștia ”lucrau” independent, și sunt acuzați de furt calificat. Ambii au furat din autoturisme, insa unul nu s-a sfiint sa smulga bunuri de la oamenii de pe strada. Altul, a dat ”atacul„ și la easy-box-uri. La 22 de ani, spargea mașini și ataca oamenii pe strada ”Polițiștii Biroului de Investigații… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

