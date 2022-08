Stiri pe aceeasi tema

- Simona Sandulescu, o cunoscuta cantareața din București, a decis sa-și curme viața in urma cu doua zile, in Lacul Morii. Toți prietenii sai sunt șocați și nu le vine sa creada tragedia ce s-a produs. Ce a facut ea in ziua in care a hotarat sa-și puna capat zilelor.

- O tragedie teribila s-a petrecut vineri noapte in Bucuresti. O artista din Capitala a fost gasita moarta in Lacul Morii, dupa ce a lasat un mesaj de adio pe pagina sa de Facebook. Simona Sandulescu a postat, noaptea trecuta, la ora 01.29, un mesaj de adio pe Facebook, chiar in timp ce se afla pe […]…

- O persoana a fost gasita inecata, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un lac din Sectorul 6, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a lamuri toate aspectele in care a survenit decesul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este doliu in lumea muzicii romanești! O cunoscuta artista a fost gasita fara suflare in Lacul Morii din Capitala, la scurt timp dupa ce a postat un mesaj de-a dreptul cutremuratir pe Facebook. Apropiații, prietenii, familia, dar și cei care au apreciat-o pentru talentul ei sunt in continuare in stare…

- Jurnalista Gabriela Vlasceanu, care in ultimul timp s a implicat in ajutorul umanitar acordat refugiatilor din Ucraina, in Gara de Nord din Bucuresti, s a stins din viata. Ea ar fi fost gasita moarta in propria casa, cu capul pe masa. Anuntul a fost facut de Dana Fodor Mateescu, care o cunostea de 15…

- Sfarșit tragic pentru Cristina, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia. Din nefericire, femeia a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia. Principalii suspecți in acest caz sunt partenerul de viața al femeii, dar și colega de apartament a acesteia. Sa fi fost crima sau accident?!

- Kasia Gallanio, o fosta prințesa din Qatar, a fost gasita moarta in casa ei din stațiunea spaniola Marbella. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cadavrul unei femei a fost gasit miercuri, 25 mai, la Alejd, iar anchetatorii presupun ca el al tinerei de 30 de ani, care a fost data disparuta.Cercetarile sunt acum in derulare și se va stabili daca femeie gasita moarta este Beata Molnar. Luni, 23 mai, in jurul orei 13:05, Poliția municipiului Cluj-Napoca…