Pe mai multe drumuri din întreaga țară, se circulă în condiții similare cu cele de iarnă Pe mai multe drumuri din țara se circula in condiții de iarna, iar in unele zone exista și risc de caderi de pietre de pe versanți, in urma precipitațiilor abundente, informeaza Rador. Potrivit CNAIR, la aceasta ora, traficul este restricționat pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 13B in județul Harghita și pe DN1 A in județul Prahova, din cauza ninsorii viscolite.

Politica de confidențialitate

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

