Pe linie ascendentă şi punctele se-adună Petrolul pare sa se fi transformat total odata cu aparitia in primul unsprezece a lui Laurentiu Marinescu, “capul limpede” al echipei dand incredere colegilor, forte proaspete echipei si acel plus de tehnicitate si “fotbal” necesar pentru a arata ca o formatie “cu obiectiv promovarea”. Chindia a fost ultima victima a galben-albastrilor si probabil ca dambovitenilor, aflati pe un traseu “opus” celui pe care este Petrolul acum (targovistenii “colectionand” meciuri in care nici maar nu marcheaza, iar de puncte nu mai vorbim) le pare rau ca nu au “prins” Petrolul ca adversara cand la Ploiesti era… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

