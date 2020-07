Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus.Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii.…

- Intr-un editorial pentru Libertatea, Marius Tudor, consilier politic in Comisia pentru Libertați Civile, Justiție si Afaceri Interne a Parlamentului European, pledeaza pentru nevoia ca romii sa-și gaseasca un lider care sa ofere noi oportunitați comunitații. Am zile cand ma apuca, al naibii de tare,…

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- Cehia a anuntat luni ca, incepand de la 15 iunie, le va permite cetatenilor sai sa se deplaseze in majoritatea tarilor europene fara a mai fi obligati sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ la noul coronavirus, acelasi regim urmand sa-l aiba pe teritoriul sau si cetatenii a 19 state considerate…

- TUI, cel mai mare operator de turism din lume, vrea sa reia pâna la finalul lunii iunie zborurile catre principalele destinatii de vacanta din Europa, a anuntat directorul general al grupului, Fritz Joussen, citat de Reuters."Intentionam sa reluam cursele aeriene de la sfârsitul…

- Cerința Comisiei Europene pentru statele membre este de a prelungi cu 30 de zile restricțiile temporare privind calatoriile neesențiale catre UE, adica pana pe data de 15 iunie. Astfel, CE a a venit cu aceasta cerința, deoarece unele state fac pași pentru relaxarea restricțiilor, deși situația este…

- Comisia arata ca situația cauzata de pandemia de coronavirus ramane fragila, atat in Europa, cat și la nivel mondial, chiar daca unele state membre UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari in direcția relaxarii restricțiilor. De aceea, CE propune menținerea masurilor ce…

- In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi…