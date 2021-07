Pe lângă țânțari, căpușe sau șobolani, românii sunt hăituiți de încă o insectă enervantă: a invadat din nou orașele Romanii se confrunta și cu insecta numita tigrul platanului. Are dimensiuni foarte mici, de numai trei milimetri, insa intepatura este extrem de dureroasa si poate provoca alergii. Expertii spun ca nu inteleg de ce ataca oamenii, fiind vorba despre o insecta ierbivora. Tigrul platanului (Corythucha ciliata) este o specie invaziva, originara din America de Nord, de pe coasta de est. Prezenta ei in Europa a fost semnalata prima data in 1956 in Italia si de acolo s-a raspandit foarte usor in toata Europa - fie ca a fost transportata odata cu platanii importati din Italie, fie pe haine,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

