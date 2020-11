Pe jumătate asfalt, pe jumătate noroi pe drumurile din Rânca S-a inceput asfaltarea strazilor din stațiunea montana Ranca, din județul Gorj, insa doar pe partea administrata de comuna Baia de Fier. Este o situație care arata modul in care au ințeles sa colaboreze autoritațile locale pentru a administra eficient o zona turistica despre care se spune ca are un potențial ridicat sau ca este perla turismului din Oltenia, dat fiind faptul ca pe aici trece și Transalpina, cel mai inalt drum din Romania. Zona turistica este administrata in comun de primariile din Novaci și Baia de Fier. La Ranca dețin terenuri și paduri și obștile. Așadar responsabilitațile administrarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

