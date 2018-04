Pe internet, scrie scurt și la obiect; (lecție de creativititate în câteva idei) Iuliana Alexa este redactor-șef al revistei Psychologies și manager al agenției de creație de content digital Contentup. Saptamana aceasta Iuliana scrie despre de ce este crucial ca atunci cand scriem in online sa avem texte creative, dar mai ales… scurte și concise. M-am gandit sa va spun azi cateva lucruri despre cum ar trebui scris pe online. Nu imi sariți in cap cu obiecția: „Dar, Iuliana, e prea superficial, cum sa scriem așaaaa?!“. Ei, bine, regulile acestea nu au fost inventate de mine, ci au fost puse laolalta dupa studii atente ale obiceiurilor de lectura pe internet. Citește și: Despre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

