- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim corect si adecvat. Negocierile pot incepe imediat ce Consiliul isi aproba propria pozitie, transmite Agerpres.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca o sa voteze in Parlamentul European pentru salariul minim european. El a explicat ce avantaje au țarile europene in acest context. „Astazi votez pentru salariul minim european in Parlamentul European. In ianuarie 2020 am lansat, impreuna cu…

- Centrul European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) indeamna statele membre UE sa ia ”urgent” masuri impotriva unei intensificari a epidemiei covid-19 in Europa si impotriva unei poveri sanitare „foarte mari” in decembrie si ianuarie, relateaza AFP.

- Plata salariilor și a pensiilor. De mai bine de o luna avem guvern interimar, iar acest lucru va avea un impact negativ asupra bugetului, intrucat actualul buget ar mai avea nevoie de rectificari, iar cel pe anul viitor ar trebui sa fie gata cat de curand. Florin Cițu spune ca nu sunt probleme Intrebat…

- Negocierile dintre PNL și PSD sunt aproape finalizate. Vestea proasta este ca in privința veniturilor nu vor fi majorari prea mari. Salariul minim ar putea sa nu mai fie marit de la 1 ianuarie, așa cum promisese anterior Guvernul Cițu. Pensiile și alocațiile sa fie marite Pentru pensii exista varianta…

- Statele membre ale Uniunii Europene au in depozite suficiente gaze naturale pentru a face fata iernii, insa recenta crestere a preturilor arata ca este nevoie de o tranzitie rapida la surse regenerabile si sa fie reformata piata gazelor din UE, a declarat miercuri comisarul european pentru Energie,…