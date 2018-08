Pe Homo erectus l-a ucis lenea. Arheologii au gasit si dovezile Se pare ca lenea exista cu mult inainte sa apara canapelele si firmele de catering. Atitudinea aceea "de ce sa ne batem capul?" exista de sute de mii de ani si niciodata nu a fost una benefica. In cazul speciei homo erectus, a dus chiar la extinctie.



Homo erectus a aparut pe Pamant cu 2 milioane de ani in urma si a disparut in urma cu 50.000 - 100.000 de ani, aminteste Live Science. Insa, in comparatie cu alti hominizi, asa cum sunt neanderthalienii, aceasta specie era lenesa si nu vedea deloc cu ochi buni schimbarea, se arata intr-un studiu publicat recent de jurnalul PLOS One.



