- A doua unitate mobila de terapie intensiva a ajuns noaptea trecuta la Timișoara. A fost trimisa de la Galați pentru ca toate paturile de ATI destinate bolnavilor cu coronavirus au fost ocupate in Timișoara.

- Inca o unitate mobila ATI a fost trimisa de la Galați, unde statea nefolosita de o luna, pentru a fi instalata la Spitalul Județean din Timișoara. Se așteapta insa avizul de la DSP pentru a putea interna și trata aici bolnavi de COVID-19.

- Pentru ca judetul a atins capacitatea maxima de internare pe sectiile de terapie intensiva a pacientilor in stare grava infectati cu virusul SARS-CoV-2, DSU a trimis in sprijinul Argesului o unitate de terapie intensiva mobila.

- O unitate mobila ATI cu 12 paturi va fi instalata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, in conditiile in care in Arges nu mai sunt locuri libere la terapie intensiva. Purtarea maștii va deveni obligatorie și in spațiile publice deschise din județ, incepand de joi. Decizia a fost luata marți…

- Confruntate cu o crestere alarmana a numarului de cazuri de infectii cu coronavirus, Timisul si Timisoara se pregateste pentru situatii tot mai grave. Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a aflat sambata la Spitalul Victor Babes din Timisoara pentru a declara operationala o unitate mobila de terapie…

- O unitate de terapie intensiva mobila cu 12 paturi va intra maine in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului (ISU) Timiș pentru intervențiile in cazurile de imbolnavire cu SARS Cov-2. Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul…

- Echipamentul, care are 12 postui ATI a fost trimis la Galati in noaptea de luni spre marti, la ordinul Ministrului Sanatatii, care a criticat dur modul cum criza coronavirusului a fost gestionata medical si administrativ.

- Prima unitate mobila de terapie intensiva, achiziționata la inițiativa Fundației pentru SMURD, cu sprijinul Lidl Romania a ajuns in țara și urmeaza ca, in cursul zilei de astazi sa soseasca alte trei astfel de unitați. Inițiativa lansata de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Lidl Romania, de creare…