Pe hârtie, Belgia este țara cea mai lovită de coronavirus. Dar cifrele reale spun o altă poveste Italia a devenit un simbol al luptei cu coronavirusul, din cauza numarului mare de decese și de infecții din Peninsula, dar o alta țara pare mai greu lovita de epidemie, ținand cont de populație: Belgia.Raportat la populație, Belgia are cea mai mare rata de mortalitate din lume. Mai exact, țara din inima Europei are 665 de decese provocate de coronavirus la un milion de locuitori, in vreme ce Italia are 467 de decese, iar Spania 531 de decese la fiecare un milion de oameni.Prin comparație, Romania are doar 39 de decese, iar alte state din estul și centrul Europei chiar mai puțin. Grecia, spre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

