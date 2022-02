Pe grupurile de Facebook s-au răspândit postări despre o posibilă grevă generală la CFR pe 16 februarie Pe mai multe grupuri de Facebook s-au raspandit in ultimele zile postari care indemnau ceferiștii la o greva generala pe data de 16 februarie, greva care sa afecteze toate ramurile sectorului feroviar. Pare totuși puțin probabila o acțiune de amploare și in niciun caz ceva apropiat de marea greva din 20 decembrie 2021 cand șapte ore nu a circulat niciun tren și efectele s-au simțit și a doua zi, zeci de mii de calatori fiind afectați. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe grupurile de feroviari de pe Facebook este distribuita o postare care anunța o greva generala pe 16 februarie, pe toate regionalele de cale ferata din țara, in toate ramurile de activitate. „In data de 16 februarie 2022 ora 7:00 se anunța o greva GENERALA la CFR, pe toate regionalele de cale ferata…

- Florin Cițu, președintele PNL, le-a transmsis luni liderilor liberali din Biroul Executiv ca vrea sa deschida o discuție in coaliția de guvernare legata de presupuse atacuri ale PSD impotriva sa, au declarat surse liberale pentru G4Media. Cițu le reproșeaza social-democraților ca, prin intermediul organizației…

- Metrorex a transmis duminica, caa in perioada urmatoare circulatia trenurilor se va desfasura conform graficului existent. Anuntul a fost facut dupa ce au aparut zvonuri cu privire la declansarea unei posibile greve la metrou.

- Profesorii ameninta cu greva generala, daca nu li se maresc salariile. Ce alte revendicari mai au. Dupa greva de avertisment de acum doua zile, profesorii se pregatesc acum de greva generala. Sindicalistii din Educatie merg astazi la Guvern, sa discute cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Sorin…

- „Cateva lucruri despre greva ilegala din transportul public: Liderul sindicatului STB este consilierul general PSD - Vasile Petrariu. Pentru ca asa sunt sindicatele in Romania. Apolitice si in favoarea clasei muncitoare. Actualul director STB este Adrian Crit, propus de PNL. Directorul anterior a fost…

- Nu toți angajații STB au intrat in greva generala de la prima ora a dimineții. Directorul STB, Adrian Criț, a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca un șofer a ieșit pe traseu, dar a fost nevoit sa se se intoarca la apelul sindicalitii. Intr-o postare pe Facebook , STB precizeaza ca mai multe troleibuze…

- Astfel, s-a ajuns in situația ca, in serviciile publice deconcentrate, salariile sa fieși de 2500 de lei pe luna. "Daca politica de absoluta desconsiderare a resursei umane din domeniul culturii va continua, exista posibilitatea radicalizarii actiunilor de protest, mergand pana la blocarea activitații…

- Directia Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Brașov, in parteneriat cu Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viața” București, vine in intampinarea persoanelor aflate in suferința, fizica dar mai ales emoționala, prin organizarea de grupuri de sprijin pentru persoanele diagnosticate…