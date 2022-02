Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de baschet al Barcelonei trece prin momente de incertitudine dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina. Echipa catalana planuia sa plece la pranz spre Sankt Petersburg, unde urmeaza sa joace vineri impotriva celor de la Zenit. Dupa meciul de vineri de la Sankt Petersburg, Barcelona…

- Premierul Letoniei, Arturs Krisjanis Karins, a declarat miercuri ca a primit informatii ca armata rusa ar fi transferat efective militare si tancuri in zone din regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, informeaza CNN.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca a fost testat pozitiv la COVID-19, ca și soția sa, informeaza Hotnews . „Dupa ce am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Din fericire, avem o infecție ușoara, despre care am aflat ca se datoreaza variantei…

- Un atac pe scara larga al Moscovei in Ucraina ar avea consecinte "ingrozitoare" pentru poporul ucrainean, dar conflictul "nu este inevitabil", au estimat vineri sefi militari americani, avertizand ca, in prezent, Rusia are amplasate la frontierele Ucrainei suficiente forte pentru o invazie, transmite…

- Viktoria Danchenko, soția lui Oleh Danchenko, un fotbalist cunoscut din Ucraina, a murit intr-un tragic accident. Poliția a anunțat ca mașina in care se afla tanara s-a izbit de un alt autoturism, dupa care a ricoșat intr-un camion. Sportivul este devastat de durere și nu se aștepta la o asemenea tragedie.

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, relateaza…

- Președintele Maia Sandu și-a exprimat ingrijorarea cu privire la tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Ucraina. Dupa cum transmite Infotag, ea a spus acest lucru miercuri seara, intr-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova1. „sintem foarte ingrijorați și va spun asta cu toata responsabilitatea,…