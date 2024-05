Stiri pe aceeasi tema

- India a ajuns sa fie o piața foarte importanta pentru Jaguar Land Rover, in special datorita parintelui Tata Motors. Numai anul acesta, vanzarile Range Rover au crescut cu 160% in India, ca sa ne facem o idee. Pentru a se asigura ca indienii așteapta mai puțin pentru un Range Rover nou, compania britanica…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește joi, lansarea volumului „Tineri intru Hristos”, autor preot Gabriel Sorescu. Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, incepand cu ora 17.00, in prezența invitaților: pr. Grigore Vulcanescu, protoiereu Protoieria Craiova – Sud,…

- Organizația de protecție a consumatorilor InfoCons atrage atenția ca micii care sfaraie pe gratar nu sunt cei mai sanatoși. Exista insa anumite secrete prin care putem diminua mult efectele nocive pe care le au asupra organismului nostru!„Gratarul poate fi o modalitate minunata de a gati carnea, oferindu-i…

- Gratarul este mai mult decat o simpla modalitate de preparare a alimentelor este o arta culinara care aduce impreuna gustul autentic al carnii, aroma fumului si bucuria de a petrece timp in aer liber cu cei dragi. Pentru a te asigura ca fiecare gratar este o experienta memorabila, iata cateva reguli…

- Berbec (21 martie – 19 aprilie)Pentru Berbeci, inceputul lunii mai promite a fi plin de pasiune și romantism. Energia lor indrazneața și entuziasmul ii va ajuta sa atraga atenția partenerului sau a potențialilor parteneri. Este momentul perfect pentru a face avansuri in dragoste și pentru a explora…

- In teorie lucrurile pot parea simple, insa ori de cate ori suntem puse in situația de a face alegere, procesul de selecție imbraca forma unei veritabile provocari. Tocmai de aceea, in materialul urmator am pregatit cateva sfaturi utile pe care sa le ai in vedere atunci cand dorești sa alegi genți de…

- VIDEO: Cum alegem buchetul perfect de flori pentru Ziua Femeii. Recomandarile Alexandrei, proprietara unei florarii din Alba Iulia Ziua de 8 Martie, Ziua Femeilor, este ziua in care orice barbații trebuie sa ofere flori femeilor din viața lor. Fie ca este vorba de soție, iubita, mama sau sora, toate…