Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Cristian Boureanu trece de la o stare la alta cu repeziciune. Afaceristul a lasat acum nervii deoparte și și-a scis focoasa iubita in oras. Unde mai pui ca cei doi amorezi n-au imparțit doar bolidul de lux pe strazile din Capitala, ci și sticla de apa ce le-a fost un partener de nadejde pe drum.

- Șoferul unui bolid de sute de mii de euro a parcat pe trecerea de pietoni, ignorand toate regulile auto. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Poliției Locale Iași. Desigur, oamenii au inceput sa comenteze la postare, unii fiind ironici, alții revoltați. Amenda pentru șoferul unui Ferrari…

- Daca el e Edmond Talmacean, pai face ce-și dorește, nu?! Cam pe aceast principiu merge marele afacerist care ieșind in trafic cu bolidul de lux a uitat de orice regula. Și-a lasat mașina aproape in mijlocul drumului devenind ”pericol public”.

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat, luni, ca Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca va deveni centru, iar pacienții nu vor avea de suferit. Insa, dupa reorganizarea acestuia, va fi necesara o noua acreditare, timp in care transplanturile vor fi oprite. Dupa ce mai mulți…

- Ovidiu Lipan Țandarica este un adevarat star, iar ca o vedeta care se respeca, acesta conduce și o mașina pe masura. Insa, atunci cand nu are timp sa iși duca bolidul la spalatorie, reușește sa improvizeze cum nu se poate mai bine. Iata cum se pastreaza artistul in forma, dar cum are grija și de propria…

- Din cauza unei avarii aparuta pe reteaua de transport amplasata pe strada Chiliei, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum pentru zona Piata Chiliei.Echipele de interventie ale RADET Constanta au inceput lucrarile de eliminare a avariei.Reprezentantii RADET…

- Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, se pare ca se completeaza perfect, iar aici ne referim la faptul ca atunci cand el ”strica”, ea e acolo sa repare. Dupa ce a parcat mașina greșit, cantareața s-a urcat la volan și a rezolvat situația.