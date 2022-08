Pe fregata F221 ,,Regele Ferdinand, au inceput pregatirile dedicate sarbatoririi marinarilor romani (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Portul militar Constanta isi deschide portile sambata, 13 august, in intervalul orar 09.00 17.00, pentru a oferi publicului posibilitatea de a vizita navele militare, un elicopter Puma Naval si standuri interactive cu tehnica, armamente si cu oferta educationala pentru cei care doresc sa urmeze o cariera…

- Au mai ramas 4 zile pana la Ziua Marinei Romane, timp in care seria concertelor de muzica militara continua la Constanta, Braila, Mangalia, Bucuresti si Mamaia.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, in statiunea Mamaia, formatiile muzicale ale Fortelor Navale Romane si Diviziei 101 Aeropurtate…

- Prin participarea fregatei "Regele Ferdinand" la exercitiul multinational "Breeze 22", Fortele Navale Romane contribuie la consolidarea angajamentelor asumate de tara noastra ca membru al Aliantei Nord Atlantice, asigurand seuritatea statelor membre pe flancul sud estic.In cadrul exercitiului, au fost…

- Direrente mari la malul marii In timp ce in Mamaia bate vantul, la Eforie...turistii se distreaza in numar mare. Sa fie oare si parcarile un factor La Constanta, lucrurile, din pacate, stau la fel. In sedinta Consiliului Local Constanta de ieri, 21 iulie, a fost respins proiectul prin care se modifica…

- Marti, 5 iulie, in jurul pranzului, la solicitarea autoritatilor elene, pompierii romani au intervenit in zona Porto Germeno, la un incendiu care afecteaza vegetatia uscata, lastarisul si padurea din zona respectiva, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .In actiunile derulate…

- Astazi, 02.07.2022, personalul modulului national specializat de stins incendii de padure a participat la ceremonialul de deschidere al programului pilot de pre pozitionare, organizat in incinta Academiei de Pompieri din Atena. Potrivit IGSU, la aceasta activitate a participat o delegatie din cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s au intalnit astazi, 15 iunie 2022 la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.In cadrul discursului sustinut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron a vorbit despre prietenia de 200 de ani dintre…

- Finalele au fost programate pe 15 iunie.Editia 2022 a Cupei SNPPC la fotbal in sala este in derulare in aceste zile la Constanta, in organizarea Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din IPJ Constanta. 13 formatii se intrec, pana pe 15 iunie, data la care au fost programate…