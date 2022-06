Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a explicat ca se gandesc masuri, la nivel guvernamental pentru a crește natalitatea in Romania, iar una dintre masuri ar putea fi scutirea de la plata impozitului pe venit pentru oamenii cu venituri mici.

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gand sa declare legea marțiala in Federația Rusa pe fondul operațiunii militare speciale in Ucraina, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa TASS.

Romania trebuie sa clarifice daca este republica prezidentiala sau parlamentara, iar acest lucru ar trebui stabilit printr-un proiect de revizuire a Legii fundamentale, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, care mentioneaza insa ca "de fiecare data se gasesc argumente sa fie amanata…

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca efectul sanctiunilor impuse de statele occidentale Rusiei nu a fost cel scontat. Occidentul "se astepta sa degradeze rapid" economia Rusiei, insa "strategia razboiului economic a esuat", a afirmat Putin, conform The Associated Press, scrie News.ro.

In contextul invaziei Rusiei lui Vladimir Putin in Ucraina, ar urma sa apara o noua fabrica in țara noastra. Dezvaluirea a fost facuta, pentru BUGETUL.RO, de catre Florin Spataru, ministrul Economiei.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca operatiunea militara a Moscovei din Ucraina isi va indeplini fara discutie ceea ce el numeste a fi obiectivele "nobile", potrivit Reuters si EFE, informeaza Agerpres.

Presedintele partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, afirma ca Rusia a devenit 'un stat terorist' sub conducerea lui Vladimir Putin si subliniaza ca trebuie luate decizii ferme, ca aceasta tara sa fie izolata total.

Liderul Partidului Ecologist solicita Guvernului sa suplimenteze banca de alimente pentru ca razboiul bate la ușa, iar Romania nu are stocuri: