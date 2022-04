Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala estimeaza o franare a economiei Romaniei din cauza razboiului din Ucraina. Am putea avea o creștere de numai 1,9% in acest an, in condițiile in care estimarea era de 4,3 in ianuarie. Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte…

- Crestere cu peste 57% la tranzacțiile imobiliare din Cluj, in a doua luna a anului. De la izbucnirea razboiului din Ucraina s-au inregistrat cresteri de preturi la unele materii prime si materialele de constructii.

- Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,6 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.305 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,8 %),…

- Intr-o analiza asupra impactului razboiului din Ucraina asupra regiunii in care instituția financiara activeaza, BERD apreciaza ca economia Romaniei va crește in acest an cu 2,8%, prognoza in scadere cu 1,6 puncte procentuale fața de estimarea din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- A trecut o luna de cand a inceput razboiul din Ucraina, rastimp in care situația tensionata din interiorul granițelor ucrainene a fost permanent in atenția Europei și a lumii intregi. De la inceputul invaziei ruse, mulți ucraineni au parasit aceasta țara și au cautat refugiu dincolo de granițele Ucrainei,…

- Romania este, in acest moment, statul-membru care poate juca un rol decisiv in cresterea aprovizionarii cu cereale si proteina vegetala a Uniunii Europene (UE), dar pentru aceasta are nevoie de o flexibilitate rezonabila in aplicarea conditiilor de inverzire, in privinta accesului la tehnologii si…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceperea razboiului declansat de Rusia a ajuns la 195.848, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat 28.235 de cetateni ucraineni, informeaza sambata dimineata Politia de Frotiera, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Ucraina poarta pe umeri de la inceputul razboiului și greutatea unei adevarate drame umanitare. Sute de mii de oameni fug disperați din calea razboiului, in Polonia, Republica Moldova sau Romania. Punctele de trecere sunt adevarate porți ale salvarii in aceaste momente.