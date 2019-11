Intr-o perioada in care poluarea aerului din Delhi a ajuns la niveluri periculoase, un bar de oxigen din capitala indiana ofera clienților ocazia sa inspire de oxigen aromat, purificat, contra cost. In ultima saptamana, Delhi a cunoscut o criza a ceea ce inseamna sanatate publica, autoritațile declarand de doua ori stare de urgența din cauza... Read More Post-ul Pe fondul poluarii, un bar de oxigen le vinde locuitorilor din Delhi aer curat apare prima data in TaBu .