Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri ca a propus Comisiei Europene sa procedeze la "achizitii in grup" de gaze pentru a creste puterea de negociere a UE in fata exploziei pretului la energie, relateaza AFP. "Daca achizitionarea de vaccinuri in grup functioneaza, de ce nu ne sporim…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri ca a propus Comisiei Europene sa procedeze la „achizitii in grup” de gaze pentru a creste puterea de negociere a UE in fata exploziei pretului la energie, relateaza AFP.

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca vineri ar urma sa fie aprobata ordonanta de urgenta prin care se acorda o compensare la facturile de gaze si energie electrica, informeaza AGERPRES . Intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei de Guvern, premierul a precizat ca este nevoie de un…

- Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei din Parlamentul European cer Comisiei Europene sa elaboreze un plan concret care sa permita tuturor țarilor din UE sa intervina rapid la nivel național pentru stoparea crizei prețurilor la gaz și energie. „Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei…

- Florin Cițu a declarat intr-o conferința: ”Despre plafonare versus compensare. S-ar putea sa fie ambele, s-ar putea sa fie doar compensare. Am inceput cu o analiza pentru a ințelege exact ce s-a intamplat. Eu spun ca a fost o liberalizare care a venit prea tarziu și intr-un moment in care prețurile…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de televiziune TVE, transmite…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de

- Liderii UDMR anunța ca susțin soluția plafonarii prețurilor la energie, ceruta de cetațeni și de mediul de afaceri, ca soluție temporara la „explozia” facturilor. Pana in prezent, premierul Cițu a anunțat ca este de acord doar cu soluția mult mai costisitoare a compensarii de la buget a facturilor.…